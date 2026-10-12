Документы изъяты, задержаний нет: Что известно об обысках у мэра Новороссийска

В администрации Новороссийска 12 октября проходят обыски, в том числе в рабочем кабинете главы города Андрея Кравченко. Об оперативных мероприятиях сообщил журналист Андрей Кошик со ссылкой на собственные источники.

По его информации, сотрудники силовых структур изъяли документы в помещениях городской администрации. При этом задержаний чиновников не последовало. Другие обстоятельства проводимых мероприятий пока не раскрываются.

Кравченко руководит Новороссийском с декабря 2021 года. На должность градоначальника его избрали депутаты городской думы в ходе тайного голосования. Полномочия 46-летнего чиновника истекают в декабре 2026 года. До назначения мэром Кравченко также входил в состав городского парламента. Кроме того, он возглавлял Центр развития предпринимательства и поддержки молодёжи. Журналист Кошик характеризует его как человека, близкого к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

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