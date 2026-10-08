У военблогера-иноагента Романа Алёхина* прошли обыски

У военного блогера Романа Алехина*, который ранее был советником экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова , прошли обыски. По словам супруги Алёхина* Екатерины, силовики пришли в квартиру рано утром. Самого блогера не задержали.

Ранее Life.ru писал, что в сентябре 2025 года Алёхина* заподозрили в возможной схеме с деньгами, собранными на гуманитарную помощь для бойцов СВО. После появления соответствующего видео полиция Курской области начала проверку. В том же месяце Минюст включил Алёхина* в реестр иностранных агентов, а сам он заявил, что намерен обжаловать это решение и временно приостановить публичную деятельность. В декабре суд в Курске также оштрафовал блогера на три тысячи рублей за незаконное использование персональных данных другого человека.