Военкора «Тринадцатого» задержали по делу об экстремизме
Егор Гузенко. Обложка © Telegram / «Тринадцатый»
Военного блогера Егора Гузенко, известного как «Тринадцатый», задержали по делу об экстремизме. Задержание прошло 8 июля в Волгограде, говорится в его телеграм-канале.
В отношении Гузенко возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Его арестовали на 2 месяца.
Ранее у военкора уже возникали проблемы с законом. В октябре 2024 года его задержали в Ставропольском крае по делу о хулиганстве с применением оружия. До этого Гузенко находился в федеральном, а затем в международном розыске с марта 2022 года. После задержания ему предъявили обвинение по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти».
Позднее блогер подписал контракт с Минобороны и был освобождён из-под стражи. Теперь в отношении «Тринадцатого» вновь проводятся следственные действия.
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