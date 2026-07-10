Военкора «Тринадцатого» задержали по делу об экстремизме

Ранее у военкора уже возникали проблемы с законом. В октябре 2024 года его задержали в Ставропольском крае по делу о хулиганстве с применением оружия. До этого Гузенко находился в федеральном, а затем в международном розыске с марта 2022 года. После задержания ему предъявили обвинение по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти».