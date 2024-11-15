Блогер Тринадцатый отправится в зону СВО, дело против него прекращено

В Ставропольском крае прекращено дело в отношении военного блогера Егора Гузенко, автора телеграм-канала «Тринадцатый». Как сообщается в его официальном канале, он подписал контракт с Министерством обороны и вскоре отправится в зону проведения специальной военной операции.

Судебное заседание состоялось сегодня, 15 ноября, в городе Новопавловске Ставропольского края. Суд удовлетворил ходатайство блогера, просившего заменить тюремное заключение службой в одном из штурмовых подразделений Вооружённых сил России.