Блогер Тринадцатый отправится в зону СВО, дело против него прекращено
Блогер Тринадцатый. Обложка © Telegram / Тринадцатый
В Ставропольском крае прекращено дело в отношении военного блогера Егора Гузенко, автора телеграм-канала «Тринадцатый». Как сообщается в его официальном канале, он подписал контракт с Министерством обороны и вскоре отправится в зону проведения специальной военной операции.
Судебное заседание состоялось сегодня, 15 ноября, в городе Новопавловске Ставропольского края. Суд удовлетворил ходатайство блогера, просившего заменить тюремное заключение службой в одном из штурмовых подразделений Вооружённых сил России.
В ближайшее время блогер отправится на фронт, где, как подчёркивают его соратники, намерен служить в интересах страны.
Напомним, военный блогер Тринадцатый (Егор Гузенко) в начале октября был задержан в Ставропольском крае по статье «Хулиганство с применением оружия». Он находился в федеральном и в международном розыске с марта 2022 года. Блогера арестовали на два месяца. Егору Гузенко было предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти».