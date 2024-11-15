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15 ноября, 18:17

Блогер Тринадцатый отправится в зону СВО, дело против него прекращено

Блогер Тринадцатый. Обложка © Telegram / Тринадцатый

Блогер Тринадцатый. Обложка © Telegram / Тринадцатый

В Ставропольском крае прекращено дело в отношении военного блогера Егора Гузенко, автора телеграм-канала «Тринадцатый». Как сообщается в его официальном канале, он подписал контракт с Министерством обороны и вскоре отправится в зону проведения специальной военной операции.

Судебное заседание состоялось сегодня, 15 ноября, в городе Новопавловске Ставропольского края. Суд удовлетворил ходатайство блогера, просившего заменить тюремное заключение службой в одном из штурмовых подразделений Вооружённых сил России.

В ближайшее время блогер отправится на фронт, где, как подчёркивают его соратники, намерен служить в интересах страны.

«Я всех подставил»: Блогер Тринадцатый записал видеообращение после задержания
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Напомним, военный блогер Тринадцатый (Егор Гузенко) в начале октября был задержан в Ставропольском крае по статье «Хулиганство с применением оружия». Он находился в федеральном и в международном розыске с марта 2022 года. Блогера арестовали на два месяца. Егору Гузенко было предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти».

Анатолий Цейко
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