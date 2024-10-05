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5 октября, 15:33

«Я всех подставил»: Блогер Тринадцатый записал видеообращение после задержания

Блогер Тринадцатый записал видеообращение после задержания на Ставрополье

Егор Гузенко (Тринадцатый). Обложка © Telegram / Тринадцатый

Егор Гузенко (Тринадцатый). Обложка © Telegram / Тринадцатый

Военный блогер Тринадцатый Егор Гузенко записал видеообращение после задержания в Ставропольском крае. В нём он призвал подписчиков «как-то вытащить» его и извинился, что «всех подставил».

Гузенко записал видеообращение после задержания. Видео © Telegram / Тринадцатый

«Ребята, всем привет. Меня задержали. Сколько меня будут держать, я не знаю. Если у кого-то есть возможность меня как-то вытащить, то вытаскивайте. А в целом, не кипишуйте, всё будет хорошо. <...> На связи мои админы. Простите, что я вас так всех подставил», — сказал Гузенко в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, Егор Гузенко — военкор и доброволец в зоне СВО, более известный по прозвищу Тринадцатый. На фронте он занялся добровольческой деятельностью. В 2021 году против Гузенко возбудили уголовное дело из-за дебоша в Санкт-Петербурге. Блогера отправили под домашний арест за то, что он выстрелил в лицо человеку из аэрозольного пистолета. Сегодня, 5 октября, Гузенко задержали в родном городе Новопавловске Ставропольского края, куда он приехал в отпуск.

Военного блогера Тринадцатого требовали арестовать ещё год назад после побега в зону СВО
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Наталья Демьянова
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