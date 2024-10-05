«Я всех подставил»: Блогер Тринадцатый записал видеообращение после задержания

«Ребята, всем привет. Меня задержали. Сколько меня будут держать, я не знаю. Если у кого-то есть возможность меня как-то вытащить, то вытаскивайте. А в целом, не кипишуйте, всё будет хорошо. <...> На связи мои админы. Простите, что я вас так всех подставил», — сказал Гузенко в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.