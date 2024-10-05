Военного блогера Тринадцатого требовали арестовать ещё год назад после побега в зону СВО

Уголовное дело в отношении блогера Егора Гузенко возбудили за эпизод, который произошёл в октябре 2021 года на Большом проспекте Петроградской стороны. Около девяти вечера он выстрелил в лицо мужчине из аэрозольного пистолета. Сам военкор заявлял, что это была самозащита, и на него на улице напали наркоманы-хулиганы. Один из тех, с кем подрался военкор — Дмитрий Л. — был признан потерпевшим. Через несколько лет он скончался — тогда в Сети писали, что от передозировки наркотиками. После задержания Тринадцатый сломал стену в отделе полиции, так как был не согласен с происходящим.