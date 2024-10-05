Военного блогера Тринадцатого требовали арестовать ещё год назад после побега в зону СВО
SHOT: Правоохранители требовали арестовать Тринадцатого ещё год назад
Егор Гузенко. Обложка © Telegram / Тринадцатый
Следователи требовали арестовать военного блогера Тринадцатого Егора Гузенко ещё год назад. Они подавали ходатайство об изменении меры пресечения — с домашнего ареста на заключение, когда он уехал добровольцем на СВО из Петербурга.
Уголовное дело в отношении блогера Егора Гузенко возбудили за эпизод, который произошёл в октябре 2021 года на Большом проспекте Петроградской стороны. Около девяти вечера он выстрелил в лицо мужчине из аэрозольного пистолета. Сам военкор заявлял, что это была самозащита, и на него на улице напали наркоманы-хулиганы. Один из тех, с кем подрался военкор — Дмитрий Л. — был признан потерпевшим. Через несколько лет он скончался — тогда в Сети писали, что от передозировки наркотиками. После задержания Тринадцатый сломал стену в отделе полиции, так как был не согласен с происходящим.
В розыске военный блогер находился с марта 2022 года. Следствие по делу было приостановлено, но в сентябре 2023 года его возобновили, правда, менять меру пресечения на арест Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга отказался.
Сам Гузенко признавался в Телеграм-канале, что срезал с ноги браслет ФСИН, накинул заранее собранный рюкзак, отключил телефон и поехал в зону СВО.
Напомним, Егор Гузенко — скандальный военкор и доброволец в зоне СВО, более известный по прозвищу Тринадцатый. На СВО он занялся добровольческой деятельностью. Блогер был задержан в Ставрополье, куда приехал в отпуск.