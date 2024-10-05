В Сети появилось видео задержания военного блогера «Тринадцатого» Егора Гузенко в ставропольском Новопавловске. Мужчина приехал из зоны СВО в город, чтобы увидеться с роднёй. Кадры происшествия публикует очевидец событий.

Напомним, Егор Гузенко — скандальный военкор и доброволец в зоне СВО, более известный по прозвищу «Тринадцатый». В 2021 году ему был назначен домашний арест за хулиганство. Вопреки запретам он сбежал в зону СВО и занялся добровольческой деятельностью.