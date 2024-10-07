Блогера «Тринадцатого» арестовали на 2 месяца
Блогер «Тринадцатый». Обложка © Telegram / «Тринадцатый»
Блогер «Тринадцатый» арестован на два месяца. По данным SHOT, Егора Гузенко обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, ему грозит до пяти лет тюрьмы. На допросах он отказался отвечать на вопросы следователей. Теперь до 5 декабря он будет находиться в СИЗО.
Напомним, Егор Гузенко — военкор и доброволец спецоперации, более известный по прозвищу Тринадцатый. В 2021 году на него завели уголовное дело из-за дебоша в Санкт-Петербурге. Ему назначили домашний арест за то, что он выстрелил в лицо человеку из аэрозольного пистолета. Пятого октября Гузенко задержали в родном городе Новопавловске Ставропольского края, куда он приехал в отпуск к родным. В тот же день военкор записал видеообращение и успокоил читателей.