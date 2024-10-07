Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
7 октября, 14:40

Блогера «Тринадцатого» арестовали на 2 месяца

Блогер «Тринадцатый». Обложка © Telegram / «Тринадцатый»

Блогер «Тринадцатый». Обложка © Telegram / «Тринадцатый»

Блогер «Тринадцатый» арестован на два месяца. По данным SHOT, Егора Гузенко обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, ему грозит до пяти лет тюрьмы. На допросах он отказался отвечать на вопросы следователей. Теперь до 5 декабря он будет находиться в СИЗО.

МВД опровергло данные о якобы смерти блогера Тринадцатого от рук полиции
МВД опровергло данные о якобы смерти блогера Тринадцатого от рук полиции

Напомним, Егор Гузенко — военкор и доброволец спецоперации, более известный по прозвищу Тринадцатый. В 2021 году на него завели уголовное дело из-за дебоша в Санкт-Петербурге. Ему назначили домашний арест за то, что он выстрелил в лицо человеку из аэрозольного пистолета. Пятого октября Гузенко задержали в родном городе Новопавловске Ставропольского края, куда он приехал в отпуск к родным. В тот же день военкор записал видеообращение и успокоил читателей.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров