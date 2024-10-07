Блогера «Тринадцатого» арестовали на 2 месяца

Блогер «Тринадцатый» арестован на два месяца. По данным SHOT, Егора Гузенко обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, ему грозит до пяти лет тюрьмы. На допросах он отказался отвечать на вопросы следователей. Теперь до 5 декабря он будет находиться в СИЗО.