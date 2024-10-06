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6 октября, 12:14

МВД опровергло данные о якобы смерти блогера Тринадцатого от рук полиции

Егор Гузенко. Обложка © Telegram / Тринадцатый

Егор Гузенко. Обложка © Telegram / Тринадцатый

Правоохранители опровергли информацию о смерти задержанного военного блогера Егора Гузенко в Ставропольском крае. Об этом сообщает МВД Медиа.

«Информация, размещённая в одном из телеграм-каналов, <...> является недостоверной. Просим журналистов и представителей общественности критически относиться к информации из непроверенных источников», — говорится в сообщении.

Военного блогера Тринадцатого требовали арестовать ещё год назад после побега в зону СВО
Военного блогера Тринадцатого требовали арестовать ещё год назад после побега в зону СВО

Напомним, Егор Гузенко — военкор и доброволец спецоперации, более известный по прозвищу Тринадцатый. В 2021 году против мужчины возбудили уголовное дело из-за дебоша в Санкт-Петербурге. Ему назначили домашний арест за то, что он выстрелил в лицо человеку из аэрозольного пистолета. Пятого октября Гузенко задержали в родном городе Новопавловске Ставропольского края, куда он приехал в отпуск к родным. В тот же день он записал видеообращение и успокоил читателей.

Николай Рюмин
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