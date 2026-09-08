Долги Белоцерковской* в России превысили 47,5 млн рублей

Общая сумма задолженности блогера Вероники Белоцерковской* в России превысила 47,5 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

В банке исполнительных производств указано девять дел, связанных с взысканием долгов с Белоцерковской*. По двум из них требования превышали 43,4 млн рублей. Оба производства прекратили по пункту 4 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве». Согласно этой норме, исполнительный документ могут вернуть взыскателю, если у должника не нашли имущества, на которое разрешено обратить взыскание.

Ранее у российской блогерши Вероники Белоцерковской*, внесенной Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, во время поездки в Одессу украли драгоценности. Об этом она сообщила в своих соцсетях, отметив, что планировала продать вещи на аукционе, а вырученные средства передать ВСУ. Ущерб Белоцерковская* оценила в 200–300 тысяч евро. Она заявила, что подозревает в причастности к краже сотрудниц отеля и осталась недовольна реакцией администрации, которая отказалась проверять персонал, убиравший номер, с помощью полиграфа.

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