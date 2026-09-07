Бородин призвал изымать имущество дискредитирующих армию иноагентов в пользу СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что имущество иностранных агентов, дискредитирующих армию, должно изыматься в пользу нужд СВО и семей участников спецоперации.

С 1 сентября вступил в силу закон, позволяющий арестовывать имущество релокантов, которые, находясь за границей, нарушают российское законодательство. В перечень правонарушений входит распространение фейков и дискредитация армии.

«У нас есть много командиров, героев России. Заслуженные участники СВО, которые заслуживают внимания. И я считаю, что вот именно эти деньги должны пойти на покупку недвижимости, на какие-то поощрения, на членов их семей, на реабилитацию», — заявил Бородин в беседе с RT.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что с сентября в России расширяется перечень статей КоАП для наказания граждан за рубежом (до 15), включая призывы к нарушению территориальной целостности и дискредитацию ВС РФ. Также вводится арест имущества нарушителей и запрет на социальную рекламу на ресурсах иноагентов.