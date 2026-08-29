Семьям — ипотечные каникулы, нарушителям — арест имущества: Что изменится с сентября

С сентября в России начнут действовать новые меры поддержки семей и ограничения для иноагентов и находящихся за рубежом нарушителей. О вступающих в силу законах рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

С 1 сентября число статей КоАП, по которым можно привлекать к ответственности находящихся за пределами России граждан, совершивших правонарушения против страны, увеличится до 15. В их числе — публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ и введению санкций, а также дискредитация Вооружённых сил.

Чтобы нарушители не могли уклоняться от исполнения судебных решений, появится возможность арестовывать их имущество. Одновременно вводится запрет на размещение социальной рекламы на подконтрольных иноагентам ресурсах, а сами иноагенты больше не смогут выступать рекламодателями в этой сфере.

Другая часть сентябрьских изменений касается семей. Студенческие семьи получат приоритетное право на отдельные помещения в общежитиях вузов. При рождении второго или последующего ребёнка родители также смогут воспользоваться ипотечными каникулами сроком до полутора лет. По словам Володина, такие решения направлены на создание дополнительных условий для семей с детьми.

Вместе с тем с 1 сентября в России вступают в силу новые правила для иностранных граждан и ряд других законодательных изменений. Срок обязательного медосвидетельствования для мигрантов, приехавших в страну более чем на три месяца, сократится с 90 до 30 дней. При выявлении опасного инфекционного заболевания иностранца будут депортировать. Федеральная налоговая служба сможет быстрее ставить приезжих на учёт за счёт электронного обмена данными между ведомствами. Кроме того, сигареты и вейпы запретят продавать на остановках городского и пригородного транспорта.