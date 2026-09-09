Долги давят на Европу: В ЕС усомнились, что команда фон дер Ляйен справится с кризисом

Рост расходов на обслуживание государственного долга усиливает экономические риски для Евросоюза. На этом фоне у Урсулы фон дер Ляйен возникают вопросы о способности её команды справиться с возможным кризисом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Рекордные за 15 лет расходы на обслуживание госдолга зафиксировали в Германии в прошлом месяце. Аналогичная ситуация складывается во Франции и Италии, где долговая нагрузка также становится всё более заметной проблемой. Инвесторы на фоне происходящего начинают нервничать. Перед национальными правительствами встаёт непростой выбор: увеличивать налоговую нагрузку или урезать государственные расходы. Оба варианта способны ударить по популярности действующих властей.

«Опытные люди в ЕС рассказали…, что обеспокоены, что её команда не создана для момента, который требует большей экономической силы», — говорится в материале.

Недовольство экономической политикой уже отражается на политической ситуации в странах Евросоюза. Падение рейтингов правительств сопровождается ростом поддержки правых политических сил. Особые претензии критики фон дер Ляйен предъявляют к составу её команды. В настоящее время у главы Еврокомиссии нет постоянного советника по экономическим вопросам, что используют в качестве аргумента её оппоненты.

До масштабного долгового кризиса уровня 2012 года Евросоюз пока не дошёл. Тем не менее потенциальное усиление финансового давления заставляет европейских политиков и экспертов оценивать, насколько руководство ЕС готово к серьёзному экономическому удару.

Ранее Урсула фон дер Ляйен провела кадровую перестановку на фоне курса Евросоюза на усиление военного потенциала и рост оборонных расходов. Должность советника главы Еврокомиссии по вопросам обороны вместо Томаса Лунау занял военный Робин Винк.