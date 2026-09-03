«Так это не работает»: Каллас бросила вызов фон дер Ляйен из-за власти в ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о проблемах с распределением полномочий во внешней политике ЕС на фоне обсуждения реформы Европейской службы внешних связей (EEAS). Об этом пишет Euractiv.

По словам Каллас, фактическое принятие внешнеполитических решений в союзе вызывает вопросы из-за влияния главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Если у нас возникли проблемы из-за того, что есть кто-то выше меня, кто на самом деле принимает решения, то так это не работает, давайте говорить совершенно откровенно», — заявила глава дипломатии ЕС после неформальной встречи министров иностранных дел стран союза в Ирландии.

Euractiv отмечает, что эти слова стали явной критикой в адрес фон дер Ляйен. По действующей системе высокий представитель ЕС по иностранным делам одновременно является заместителем председателя Еврокомиссии и должен координировать работу между странами-членами и исполнительным органом союза.

Заявление Каллас прозвучало на фоне инициативы Германии и Франции по реформированию внешнеполитической службы ЕС. Предложения предусматривают передачу части функций EEAS Еврокомиссии, а также расширение полномочий самой Каллас в ряде направлений.

При этом глава дипломатии ЕС заявила, что министры иностранных дел в целом поддержали сохранение нынешней структуры. По данным Euractiv, немецкие предложения на встрече получили сдержанную реакцию.

Каллас подчеркнула, что проблема, по её мнению, заключается не в существующих правилах ЕС, а в их применении. Она также призвала Еврокомиссию не дублировать работу дипломатической службы союза.

Ранее Кая Каллас попыталась прямо увязать Россию с историей о беспилотнике в аэропорту Лейпцига в начале августа, но остановила себя на полуслове. Ситуация развернулась перед неформальной встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии.