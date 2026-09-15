Долги на ₽5 млн и работа на заводе: Кто продал сиротам сгоревшие квартиры в Кузбассе
Сиротам в Кузбассе продали сгоревшие квартиры люди без опыта в риелторстве
Один из мужчин, которых SHOT связывает с продажей сгоревших квартир семье сирот из Прокопьевска, оказался бизнесменом с личными долгами примерно на 5 млн рублей. Второй, по данным Telegram-канала, в последнее время работал на производстве и профессиональным риелтором не был.
В Кузбассе сирот переселили из аварийного жилья в сгоревшую квартиру. Видео © Telegram / SHOT
Речь идёт о 48-летнем Владимире и 42-летнем Константине. Первый трудился в местной управляющей компании, а затем устроился на завод. Опыта работы с недвижимостью у него, как утверждает SHOT, не было.
Продавцы сгоревших квартир сиротам оказались заводчанином и бизнесменом-должником. Фото © Telegram / SHOT
Константин около десяти лет назад действительно числился в региональном центре недвижимости, после чего занялся строительством и грузоперевозками. Сейчас, по данным канала, с его компаниями связаны два судебных спора примерно на 900 тысяч рублей, а личная задолженность мужчины достигает около 5 млн.
SHOT утверждает, что мужчины предложили семье Шубиных помочь с переселением из ветхого жилья. Вместо этого выделенные на покупку недвижимости деньги ушли на три квартиры, пострадавшие от пожара. «Риелторы» якобы обещали привести помещения в порядок, однако ремонт так и не начался.
После того как история получила огласку, следователи возбудили два уголовных дела. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.
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Обложка © Telegram / SHOT