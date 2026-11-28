Долги украинцев за коммунальные услуги превысили 2,2 млрд долларов
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Жители Украины накопили задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере 101,4 миллиарда гривен — это около 2,26 миллиарда долларов. Такие данные по состоянию на 30 сентября 2026 года опубликовала Государственная служба статистики страны.
Больше всего украинцы задолжали за отопление и горячую воду — 31,4 миллиарда гривен. Ещё 27,6 миллиарда гривен приходится на поставки и распределение природного газа, а 16,6 миллиарда — на электроэнергию.
Значительные суммы накопились и по другим коммунальным платежам. Так, долг за централизованное водоснабжение и водоотведение составил 11,9 миллиарда гривен, за обслуживание многоквартирных домов — 10,3 миллиарда, а за вывоз бытовых отходов — 3,6 миллиарда гривен.
При этом в третьем квартале 2026 года украинцам начислили за коммунальные услуги 48,5 миллиарда гривен, тогда как фактически население заплатило 51 миллиард. Однако это не помешало общей сумме накопленных долгов превысить отметку в 100 миллиардов гривен.
Ранее Life.ru писал, что коммунальные счета украинцев растут не только из-за накопленных долгов, но и из-за пересмотра тарифов. Летом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказывал, что в отдельных городах стоимость воды и водоотведения подскочила сразу на 100–200%, а некоторые водоканалы уже закладывают новые повышения в бюджеты на 2027 год.