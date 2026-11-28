Жители Украины накопили задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере 101,4 миллиарда гривен — это около 2,26 миллиарда долларов. Такие данные по состоянию на 30 сентября 2026 года опубликовала Государственная служба статистики страны.

Больше всего украинцы задолжали за отопление и горячую воду — 31,4 миллиарда гривен. Ещё 27,6 миллиарда гривен приходится на поставки и распределение природного газа, а 16,6 миллиарда — на электроэнергию.

Значительные суммы накопились и по другим коммунальным платежам. Так, долг за централизованное водоснабжение и водоотведение составил 11,9 миллиарда гривен, за обслуживание многоквартирных домов — 10,3 миллиарда, а за вывоз бытовых отходов — 3,6 миллиарда гривен.

При этом в третьем квартале 2026 года украинцам начислили за коммунальные услуги 48,5 миллиарда гривен, тогда как фактически население заплатило 51 миллиард. Однако это не помешало общей сумме накопленных долгов превысить отметку в 100 миллиардов гривен.