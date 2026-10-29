Доллар упал ниже 80 рублей

Расчётный курс доллара на внебиржевом рынке утром 29 октября опустился ниже 80 рублей. К 09:27 мск американская валюта стоила 79,92 рубля, потеряв 25 копеек относительно предыдущего закрытия. Об этом свидетельствуют данные торгов.

После приостановки основных биржевых торгов долларом и евро в 2024 году одним из ориентиров для оценки их стоимости в рублях стал кросс-курс через китайский юань. Он рассчитывается с учётом котировок юаня к рублю на Московской бирже и доллара к юаню на международном валютном рынке.

При этом расчётный показатель отличается от официального курса Центробанка. На 29 октября регулятор установил стоимость американской валюты на уровне 80,8664 рубля. Евро оценили в 90,1660 рубля, а юань в 12,0816 рубля.

Ранее Life.ru рассказывал, что аналитики допустили снижение доллара ниже 80 рублей к началу ноября. Эксперты связывали возможное укрепление рубля с налоговыми выплатами экспортёров, сохранением высокой ключевой ставки и ситуацией на сырьевых рынках.