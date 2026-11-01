У стен римского Колизея прошёл митинг против подорожания жизни, увеличения военных расходов и политики премьер-министра Джорджи Мелони. Как сообщает итальянское агентство ANSA, акцию организовал Союз базовых профсоюзов (USB) при участии студентов, рабочих и общественных движений.

Итальянцы разбили палаточный лагерь у Колизея в знак протеста и потребовали изменить расходы бюджета. Видео © Х /Notif News

Манифестация стала продолжением общенациональной забастовки 30 октября. После масштабного шествия в центре Рима активисты разбили палаточный лагерь на улице Императорских форумов, неподалёку от знаменитого амфитеатра. Несколько десятков человек провели там две ночи, а к воскресенью переместили палатки непосредственно к Колизею, где состоялось общенациональное собрание протестующих.

Участники акции выступили против роста стоимости жилья, топлива и продуктов на фоне увеличения оборонного бюджета Италии. По их мнению, власти должны направлять больше государственных средств на образование, здравоохранение, зарплаты и социальные услуги, а не на вооружения. К демонстрации присоединились представители профсоюзов, студенческих организаций и движений за доступное жильё.

Протестующие также выразили недовольство действиями кабинета Мелони, обвинив правительство в игнорировании экономических проблем населения. Организаторы подчеркнули, что не намерены прекращать выступления. По итогам собрания USB объявил о новой общенациональной демонстрации 12 декабря. До этой даты профсоюз планирует проводить дополнительные митинги и шествия совместно со студентами и активистами жилищных движений.

Ранее Life.ru сообщал о начале всеобщей забастовки в Италии 30 октября. Тогда на улицы крупных городов вышли работники образовательной и медицинской сфер, студенты и представители других профессий. Участники выступили против роста цен и увеличения военных расходов, требуя сохранить социальные гарантии. К протестам присоединились портовые рабочие, выступающие против использования гражданской инфраструктуры для транспортировки вооружений.