Надоело платить за войну: Итальянцы вышли на всеобщую забастовку
В Италии началась всеобщая забастовка против роста цен и военных расходов
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Италию охватила общенациональная забастовка против роста стоимости жизни, увеличения военных расходов и сокращения социальных гарантий. Протесты затронули школы, медицинские учреждения и другие отрасли, а портовые рабочие выступили против перевозок вооружений. Об этом сообщили в Союзе базовых профсоюзов (USB).
Портовики недовольны использованием гражданской инфраструктуры для транспортировки военных грузов. Как рассказал представитель профобъединения Марко Беневенто, международная акция способна объединить сотрудников более ста портов в европейских странах, Марокко и США. Работники опасаются последствий таких поставок и не желают участвовать в обслуживании вооружённых конфликтов.
«Мы протестуем против экономики войны, милитаризации, перевооружения и ущемления прав трудящихся», — подчеркнул представитель USB.
В организации связывают падение покупательной способности населения с подорожанием топлива, продуктов и коммунальных услуг. Профсоюз считает, что увеличение оборонного бюджета происходит в ущерб финансированию больниц, образования и социальной поддержки.
Массовые шествия запланированы в Риме, Милане, Турине, Неаполе, Болонье и Генуе. Между тем власти Италии распорядились перенести забастовку транспортников, сославшись на ограничения в преддверии ноябрьских праздников. Однако USB не согласился с запретом и заявил о намерении продолжить протесты.
Ранее Life.ru сообщал о столкновениях демонстрантов с полицией во время антивоенной акции в Турине. Участники шествия 24 октября выступали против военных расходов и подорожания топлива, требуя увеличить финансирование образования. Протестующие попытались прорвать полицейские кордоны, а на одной из центральных площадей сожгли изображение премьер-министра Джорджи Мелони.