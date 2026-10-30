Надоело платить за войну: Итальянцы вышли на всеобщую забастовку

Италию охватила общенациональная забастовка против роста стоимости жизни, увеличения военных расходов и сокращения социальных гарантий. Протесты затронули школы, медицинские учреждения и другие отрасли, а портовые рабочие выступили против перевозок вооружений. Об этом сообщили в Союзе базовых профсоюзов (USB).

Портовики недовольны использованием гражданской инфраструктуры для транспортировки военных грузов. Как рассказал представитель профобъединения Марко Беневенто, международная акция способна объединить сотрудников более ста портов в европейских странах, Марокко и США. Работники опасаются последствий таких поставок и не желают участвовать в обслуживании вооружённых конфликтов.

«Мы протестуем против экономики войны, милитаризации, перевооружения и ущемления прав трудящихся», — подчеркнул представитель USB.

В организации связывают падение покупательной способности населения с подорожанием топлива, продуктов и коммунальных услуг. Профсоюз считает, что увеличение оборонного бюджета происходит в ущерб финансированию больниц, образования и социальной поддержки.

Массовые шествия запланированы в Риме, Милане, Турине, Неаполе, Болонье и Генуе. Между тем власти Италии распорядились перенести забастовку транспортников, сославшись на ограничения в преддверии ноябрьских праздников. Однако USB не согласился с запретом и заявил о намерении продолжить протесты.