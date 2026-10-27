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Регион
Опубликовано 27 октября, 13:43

Оружие для Киева застряло в Италии: Рим в третий раз откладывает отправку военной помощи

La Repubblica: Италия почти год не отправляет военную помощь Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Италия почти год не отправляет Украине военную помощь. Киев не получает новых поставок с декабря 2025 года, а передача очередного, 13-го пакета вновь откладывается. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, новый пакет уже полностью подготовлен, однако его отправку переносят в третий раз после июля и сентября. Журналисты предполагают, что задержка связана с разногласиями внутри итальянского правительства.

Против дальнейшего вооружения Киева всё активнее выступает партия «Лига», входящая в правящую коалицию. Её лидер, вице-премьер Маттео Сальвини намерен поднять вопрос о прекращении военной и финансовой помощи Украине. Свою позицию он объясняет внутренними проблемами Италии, включая подорожание топлива и рост инфляции.

Ещё одной возможной причиной задержки La Repubblica называет ожидание результатов промежуточных выборов в Конгресс США.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, премьер-министр Джорджа Мелони, глава МИД Антонио Таяни и министр обороны Гуидо Крозетто продолжают обещать Киеву всестороннюю поддержку. Однако, как отмечает издание, помощь всё больше сводится к поставкам гражданского назначения, в частности электрогенераторов.

Сам Крозетто ранее признавал, что возможности Италии не безграничны. Министр пояснял, что Рим продолжает помогать Украине, но исключительно в пределах имеющихся ресурсов.

Премьер Украины заявил, что доходы страны покрывают лишь треть расходов
Премьер Украины заявил, что доходы страны покрывают лишь треть расходов

Ранее Life.ru сообщал, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини потребовал прекратить финансирование Украины и поставки вооружений. Политик заявил, что страна больше не может позволить себе подобные расходы, и пообещал вынести этот вопрос на рассмотрение правительства.

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Вероника Бакумченко
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