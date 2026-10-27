Премьер Украины заявил, что доходы страны покрывают лишь треть расходов
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Украина способна самостоятельно покрыть лишь треть своих совокупных расходов, которые в 2026 году оцениваются в $200 млрд. Собственные доходы страны составляют около $70 млрд, остальные потребности зависят от внешней поддержки. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий на Киевском международном экономическом форуме.
По словам главы правительства, из общей суммы в $200 млрд на военные нужды приходится $155 млрд. В эту оценку включены как бюджетные расходы, так и стоимость вооружений и техники, которые зарубежные партнёры передают Украине напрямую.
Оставшиеся $45 млрд необходимы для финансирования здравоохранения, образования, обслуживания государственного долга, социальных выплат и других потребностей страны.
Корецкий уточнил, что собственные поступления Украины, включая налоги, дивиденды государственных компаний и прибыль Нацбанка, составляют около $70 млрд. Таким образом, без привлечения зарубежных ресурсов Киев не сможет обеспечить заявленный объём расходов.
При этом получение части международной помощи зависит от выполнения обязательств перед кредиторами. В частности, привлечение $29,5 млрд связано с проведением реформ и принятием решений, согласованных с Евросоюзом и Международным валютным фондом.
Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал прекратить финансирование Украины и поставки оружия Киеву. Политик заявил, что страна больше не может продолжать такую поддержку, и пообещал поднять этот вопрос на ближайшем заседании правительства. При этом позиция Сальвини расходится с курсом премьер-министра Джорджи Мелони, которая выступает за дальнейшую помощь Украине.