Премьер Украины заявил, что доходы страны покрывают лишь треть расходов

Украина способна самостоятельно покрыть лишь треть своих совокупных расходов, которые в 2026 году оцениваются в $200 млрд. Собственные доходы страны составляют около $70 млрд, остальные потребности зависят от внешней поддержки. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий на Киевском международном экономическом форуме.

По словам главы правительства, из общей суммы в $200 млрд на военные нужды приходится $155 млрд. В эту оценку включены как бюджетные расходы, так и стоимость вооружений и техники, которые зарубежные партнёры передают Украине напрямую.

Оставшиеся $45 млрд необходимы для финансирования здравоохранения, образования, обслуживания государственного долга, социальных выплат и других потребностей страны.

Корецкий уточнил, что собственные поступления Украины, включая налоги, дивиденды государственных компаний и прибыль Нацбанка, составляют около $70 млрд. Таким образом, без привлечения зарубежных ресурсов Киев не сможет обеспечить заявленный объём расходов.

При этом получение части международной помощи зависит от выполнения обязательств перед кредиторами. В частности, привлечение $29,5 млрд связано с проведением реформ и принятием решений, согласованных с Евросоюзом и Международным валютным фондом.