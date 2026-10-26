На Украине бизнес призвали готовиться к худшему сценарию из-за российских ударов

Украинским предпринимателям посоветовали заранее искать запасные производственные площадки на случай новых российских ударов. Компаниям необходимо готовиться к самому неблагоприятному развитию событий, а не рассчитывать, что их предприятия останутся невредимыми, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на Киевском международном экономическом форуме.

По словам главы правительства, многие бизнесмены до сих пор надеются, что боевые действия не затронут их отрасль. Корецкий призвал отказаться от подобных ожиданий и заблаговременно продумать способы продолжения работы в случае повреждения производственных мощностей.

В частности, предприятиям рекомендовали найти альтернативные помещения, договориться с партнёрами о возможном переносе производства и заранее обсудить условия сотрудничества с поставщиками. Речь идёт в том числе об организации выпуска товаров под собственными торговыми марками на сторонних площадках и заключении резервных контрактов.

«Лучше быть к этому готовым, и пусть это не произойдёт, чем оказаться в неожиданной для себя ситуации», — подчеркнул Корецкий.

По оценке украинского премьера, ущерб от российских ударов уже превысил 7,7 миллиарда долларов. Повреждения получили более миллиона квадратных метров государственной и частной недвижимости. Среди наиболее пострадавших отраслей он назвал энергетику, металлургию, логистику, перерабатывающую промышленность и торговлю. Из-за разрушений бюджет Украины, согласно прогнозу правительства, может недополучить до конца года около 1,5 миллиарда долларов.

Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре на Украине остановили работу три крупнейших металлургических предприятия, обеспечивавших около 90% выплавки стали в стране. Речь идёт о комбинатах «Запорожсталь», «Каметсталь» и ArcelorMittal в Кривом Роге. На предприятиях работали более 15 тысяч человек. После повреждения энергетической и производственной инфраструктуры компании были вынуждены приостановить выпуск продукции.

Кроме того, 14 октября российские войска нанесли удары по крупным энергетическим объектам Киева и нескольких украинских областей. По данным Минобороны РФ, среди целей оказались три столичные теплоэлектроцентрали, Трипольская ТЭС, а также объекты энергетики в Харьковской области. После атак на Украине ввели графики отключения электроэнергии, а жителей попросили сократить её потребление в вечерние часы.