«Деньги — школам, а не на войну!»: Итальянская молодёжь зажгла на улицах Турина

В итальянском Турине массовая акция против поставок оружия, роста цен на топливо и строительства дата-центров переросла в столкновения с полицией. Демонстранты попытались прорвать кордоны правоохранителей, а на одной из центральных площадей сожгли изображение премьер-министра Джорджи Мелони. Об этом сообщает газета La Stampa.

В Турине вспыхнули столкновения на протестах против поставок оружия и роста цен. Видео © X / BenGrahamUK

Протесты начались 24 октября с шествия студентов, собравшихся на площади Арбарелло. Участники выступили против военных расходов и потребовали направить больше государственных средств на образование и социальные нужды.

«Деньги — школам, а не на войну. От севера до юга студенты и рабочие объединились против роста стоимости жизни», — гласил лозунг на транспаранте во главе колонны.