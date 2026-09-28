Доля дженериков в рознице России достигла 87,2%

Доля воспроизведённых лекарственных препаратов, или дженериков, в розничном потреблении лекарств в России достигла 87,2% в натуральном выражении по итогам первого квартала 2026 года. Такие данные приводит DSM Group, передаёт РБК.

По итогам всего 2025 года дженерики занимали 86,3% российского рынка в упаковках и 72,3% — в денежном выражении. Если учитывать не только аптечную розницу, но и государственные закупки, их доля составляла 87,6% в натуральном и 63,2% в денежном выражении. Одновременно доля локализованных препаратов достигла 69,3% в упаковках.

Глава DSM Group Сергей Шуляк связывает рост прежде всего с импортозамещением и расширением производства внутри страны после снижения активности ряда иностранных фармкомпаний. По его словам, к моменту окончания патентной защиты на рынок выходят воспроизведённые препараты, которые могут производиться уже с использованием более современных технологий.

Особенно заметно замещение оригинальных препаратов идёт в сегментах лечения диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также ожирения. Один из наиболее показательных примеров — препараты на основе семаглутида: после прекращения поставок оригинального «Оземпика» российские производители существенно расширили линейку аналогов. По прогнозу DSM Group, к 2030 году доля дженериков на российском фармрынке может достичь 67% в денежном выражении.

Ранее Life.ru сообщал, что продажи российских аналогов «Оземпика» за 2025 год выросли почти втрое — с 282 тысяч упаковок в январе до 810 тысяч в декабре. За год российские фармкомпании выпустили 11,7 млн упаковок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида, а к началу 2026-го в системе «Честный знак» было зарегистрировано 17 торговых наименований таких средств.