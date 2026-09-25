«То же самое, только дешевле»: врач раскрыла, когда дженерик лечит не хуже оригинала

Рецепт в руке, очередь за спиной, а провизор уже тянется к полке: «Возьмите аналог, это то же самое, только в три раза дешевле». Экономия манит, но в голове тут же всплывает сомнение: а вдруг дешёвое лечит хуже? К Всемирному дню фармацевта, который отмечают 25 сентября, Life.ru разобрался, чем дорогое лекарство отличается от бюджетного аналога. Помогла нам Кристина Самсонова, врач-клинический фармаколог первой квалификационной категории и кандидат медицинских наук.

Оригинал и дженерик: откуда такая разница в цене

Разница в цене оригинала и дженерика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Оригинальный препарат содержит новое действующее вещество. Его годами изучают в лабораториях, потом на добровольцах, а затем компания получает патент. Дженерик выходит на рынок, когда срок патента истёк. В нём то же вещество (врачи называют его МНН), и он обязан доказать биоэквивалентность оригиналу. Коробки порой похожи как близнецы, а путаница с такими двойниками входит в шесть медицинских ошибок, от которых пациент может защитить себя сам.

«Разница в цене между ними обусловлена не различием в качестве, а экономикой разработки: создание оригинального препарата требует 12–20 лет исследований и значительных финансовых вложений; дженерики не повторяют этот путь, а подтверждают эквивалентность уже изученной молекуле. Да, замена возможна, но это не механическая процедура «дорогое на дешёвое», а клиническое решение врача в конкретной клинической ситуации», — объясняет клинический фармаколог Кристина Самсонова.

Одно вещество, разная оболочка

Совпадение молекулы ещё не гарантирует одинаковый результат, ведь в таблетке есть не только она. Отличаться могут оболочка, стабилизаторы, лактоза или красители. От этих вспомогательных веществ зависит, как быстро лекарство высвободится и какие побочные реакции даст. Бывает, что человек прекрасно переносит оригинал, а на конкретный дженерик реагирует плохо. Случается и обратная история: дешёвый аналог подходит идеально, а дорогой вызывает проблемы.

На разных заводах — разная очистка

Субстанция для дженерика и оригинала с разных заводов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / IM Imagery

Вторая причина прячется ещё глубже, в самом сырье. Чистое действующее вещество фармацевты называют субстанцией, и выпускать его для одного и того же лекарства могут совсем разные заводы. Обычно это ни на что не влияет. Но есть препараты с узким терапевтическим индексом: у них граница между дозой, которая лечит, и дозой, которая вредит, тоньше волоса. Здесь даже крошечная разница в технологии способна проявиться у конкретного пациента, хотя на бумаге всё безупречно.

«Оригинальный препарат и его дженерики могут производиться из субстанции разных заводов-изготовителей. Даже при соответствии всем формальным требованиям (тем же спецификациям, тому же МНН, тем же допускам) технологический процесс и степень очистки субстанции могут различаться. Это не нарушение и не «плохой контроль». Это объективная вариабельность производства, которая существует во всём мире. Для большинства препаратов эта вариабельность клинически незначима», — рассказывает Кристина Самсонова.

Когда аналог можно брать без опаски

Если лечение короткое, замена оригинала на дженерик обычно проходит незаметно. Речь про таблетку от боли, средство от аллергии или простой антибиотик при несложной инфекции. Вещество не копится в организме месяцами, запас по концентрации большой, а эффект видно быстро. Правда, средства от аллергии нередко клонят в сон, так что автомобилистам полезно знать семь привычек водителей, из-за которых страдает здоровье и их самих, и окружающих.

Где дешёвый аналог может подвести

Когда дженерик может подвести пациента. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kim Kuperkova

Совсем другая история с ингаляторами, спреями для носа и пластырями, которые клеят на кожу. Для таких форм сам способ проверки эквивалентности несовершенен, и регуляторы во всём мире это признают: доказать, что копия работает как оригинал, здесь сложнее, а результат менее надёжен. Лекарство не проходит привычный путь через желудок и кишечник, поэтому сравнить его поведение в организме с поведением оригинала гораздо труднее, чем в случае с обычной таблеткой.

Есть и препараты, которые сами регуляторы относят к высокорисковым. У одних высвобождение зависит от кислотности в желудке, у других всасывание меняется после плотного обеда, у третьих узкий терапевтический индекс. Для них действуют более строгие требования, но соблюдают их далеко не все дженерики. А ещё существует проблема честности данных в исследованиях эквивалентности. Её признаёт даже американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Четыре вопроса, которые задаёт себе врач

Как врач подбирает лекарства пациенту? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kirill_ak_ white

Врач выбирает препарат не по ценнику. Сначала выясняет, сколько продлится приём: неделю, годы или всю жизнь. Потом оценивает, есть ли запас по концентрации лекарства в крови. Третий вопрос: получится ли быстро увидеть эффект и вмешаться. И наконец смотрит, стабилен ли пациент на нынешнем препарате. Если пожилой родственник стал путаться в привычных делах, полезно понимать, где кончается обычная забывчивость и начинаются первые признаки деменции.

Главное правило касается тех, кто лечится годами и уже нашёл своё лекарство. «Если пациент стабилен на конкретном препарате (оригинале или дженерике) — не следует менять его «просто потому, что дешевле» или «в аптеке сказали, что это то же самое». Таким образом, «дорогой препарат» ≠ «лучший» и «дешёвый аналог» ≠ «худший» и цена — это маркер затрат на разработку, а не маркер клинической эффективности лекарственных препаратов», — подчёркивает Кристина Самсонова.

Выходит, ценник на коробке рассказывает о годах исследований и миллионах на разработку, а вовсе не о силе лекарства. Хороший дженерик способен лечить наравне с оригиналом, а кому-то подойдёт даже лучше. Только решать, менять ли препарат, должен врач, а не провизор у кассы. Особенно если речь о постоянном приёме и лечение идёт гладко. Про такие успехи мы обычно говорим шёпотом и с оглядкой, ведь стук по дереву входит в семь привычек, которые выдают русского человека в любой стране.