Дом детям, плантация матери: Как поделят наследство Пьера Нарцисса на ₽130 млн
Мать Пьера Нарцисса согласилась разделить наследство с его вдовой и дочерью
Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Мать певца Пьера Нарцисса согласилась разделить наследство артиста, которое оценивают примерно в 130 миллионов рублей. О достигнутой договорённости рассказал «Газете.Ru» экс-директор певца Сергей Дворцов.
По его словам, женщина публично извинилась перед ним после конфликта, на фоне которого продюсер оказался в больнице. Сейчас юристы готовят документы, однако раздел имущества ещё не оформлен окончательно. Музыкант был женат на Валерии Калачёвой, у пары родилась девочка Каролина, которой сейчас 18 лет. Также у Пьера Нарцисса есть внебрачный сын Андре.
«Часть дома достанется Каролине, другая — Андре. Чайная плантация достанется матери, а денежные средства мы поделим между всеми», — сообщил Дворцов.
Таким образом, на имущество и сбережения Нарцисса претендуют его мать, вдова Валерия, дочь, внебрачный сын и сам директор артиста. Юридические основания, на которых долю может получить Дворцов, он не уточнил. Мать и сын певца намерены приехать из Камеруна в Россию для урегулирования оставшихся вопросов. По оценке продюсера, встреча может состояться в течение ближайших двух месяцев или раньше.
Пьер Нарцисс умер 21 июня 2022 года в Москве в возрасте 45 лет. Исполнитель получил широкую известность после участия в «Фабрике звёзд — 2» и выхода песни «Шоколадный заяц».
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