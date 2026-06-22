«Люблю тебя, пап»: 18-летняя дочь Пьера Нарцисса обратилась к отцу в день его смерти

В годовщину смерти певца Пьера Нарцисса его дочь Каролина-Кристель и бывшая жена Валерия Калачева обратились к исполнителю с трогательными словами. В этот день его близкие опубликовали в соцсетях редкие кадры, где он ещё полон сил и радуется жизни.

«Мой дорогой Пьер, помним, любим, чтим всегда», — написала в социальных сетях его бывшая супруга.

Несмотря на развод, они продолжали встречаться, а после его смерти Валерию называли вдовой Нарцисса. У них также есть дочь Каролина-Кристель, которой сейчас 18 лет. Девушка тоже опубликовала трогательный пост.

«Люблю тебя, пап. Мы знаем, что ты рядом. Скучаю», — написала дочь певца.

Пьер Нарцисс ушёл из жизни 21 июня 2022 года в Москве в возрасте 45 лет. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне осложнений после неудачной операции на почке. У артиста осталась дочь Каролина-Кристель от брака с Валерией Калачёвой. Также есть внебрачный сын Андре Мбоа, родившийся в 2003 году в Камеруне. В 2024 году он посетил Москву. Андре был в восторге от столицы и даже всерьёз задумался над тем, чтобы подучить русский язык и перебраться в Россию.