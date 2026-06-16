Наследство Пьера Нарцисса в ₽130 млн разделят между членами семьи и директором

Многомиллионное наследство автора хита «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса наконец поделят. Спорная ситуация прояснилась, сообщил директор артиста Сергей Дворцов в беседе с «Газетой.ru».

Родственники пришли к соглашению. Имущество и сбережения певца, оцениваемые примерно в 130 миллионов рублей, распределят между матерью, вдовой, дочерью и его внебрачным сыном.

«Наши адвокаты работают в правильном направлении. Распределяют, кому и что достанется. Мы принимаем общее соглашение с матерью Нарцисса, чтобы чёткие были границы в наследстве», — поделился продюсер.

Неожиданностью стало то, что часть средств, вероятно, получит и сам Дворцов. Оказалось, покойный выделил ему долю, о чём директор узнал только спустя четыре года.

«Я вам больше скажу, что-то достанется, скорее всего, мне, потому что там не так давно оказалось, что Нарцисс мне какую-то часть своих средств тоже выделил. Об этом я узнал спустя четыре года. Поэтому сейчас я буду тоже, видимо, в это наследство вступать», — рассказал он.

Близкие также определились с датой поездки на могилу артиста в Камерун. В годовщину они приехать не смогут, но планируют визит на август.

«К большому сожалению, четыре года мы его не видим, не можем прийти к нему на могилу. Соответственно, ради того, чтобы его увидеть, как-то с ним соприкоснуться, мы собираемся в августе всей семьёй лететь туда», — отметил директор. Перелёт займёт 13 часов с пересадкой.

Пьер Нарцисс ушёл из жизни 21 июня 2022 года в Москве в возрасте 45 лет. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне осложнений после неудачной операции на почке. У артиста осталась дочь Каролина-Кристель от брака с Валерией Калачёвой. Также есть внебрачный сын Андре Мбоа, родившийся в 2003 году в Камеруне. В 2024 году он посетил Москву. Андре был в восторге от столицы и даже всерьёз задумался над тем, чтобы подучить русский язык и перебраться в Россию.