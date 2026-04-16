Внебрачный сын Пьера Нарцисса исполнит кавер хита «Шоколадный заяц»

Внебрачный сын Пьера Нарцисса (настоящее имя — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза) — Андре — собирается перепеть хит отца «Шоколадный заяц». Об этом «Газета.ru» рассказал директор артиста Сергей Дворцов.

Несмотря на судебные тяжбы за наследство, Андре сохранил тёплые отношения и с Дворцовым, и с вдовой Нарцисса. Однако мать покойного певца настроена категорически — она отказывается делить деньги и уже наняла юристов.

«Сейчас как раз вся эта катавасия идёт с юристами. Мама ни в какую не хочет делиться. Счета, чайную плантацию, особняк, который в Камеруне, она собирается оставить себе. Мы наладили добрые, хорошие отношения с Андре, который также будет через юристов подавать документы на часть наследства. А мама пребывает в какой-то непонятной агрессии в отношении нас. Сейчас наши юристы готовят определённые бумаги», — поделился Дворцов.

Параллельно решается вопрос и с творческим наследием. Хит «Шоколадный заяц» сейчас исполняет бывшая супруга Нарцисса Валерия Калачева, но вскоре может появиться и мужская версия. Дворцов рассказал, что Андре сделает ремикс, и таким образом на сцене появится новый молодой «шоколадный заяц» — родной сын, который заменит отца. Сейчас ведутся переговоры.

Пьер Нарцисс ушёл из жизни 21 июня 2022 года в Москве в возрасте 45 лет. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне осложнений после неудачной операции на почке. У артиста осталась дочь Каролина-Кристель от брака с Валерией Калачёвой. Также есть внебрачный сын Андре Мбоа, родившийся в 2003 году в Камеруне. В 2024 году молодой человек приезжал в Россию, где прошёл ДНК-тест, подтвердивший его родство с Нарциссом. По профессии Андре — футболист. Однако после смерти отца он заявил о желании заняться музыкой и записать кавер на знаменитый хит «Шоколадный заяц».

