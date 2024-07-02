Внебрачный сын Пьера Нарцисса посетил Москву и теперь хочет переехать в Россию

Внебрачный сын Пьера Нарцисса (настоящее имя — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза) Андре недавно посетил российскую столицу, чтобы проникнуться атмосферой города, так полюбившегося его биологическому отцу. Молодой человек был в восторге от Москвы и даже всерьёз задумался над тем, чтобы подучить русский язык и перебраться из Камеруна в Россию. Об этом пишет сайт MK.Ru со ссылкой на близкого друга и бывшего директора исполнителя Сергея Дворцова.

У автора хита "Шоколадный заяц" Пьера Нарцисса, скончавшегося два года назад от последствий подагры, в Москве остались бывшая жена Валерия Калачёва и дочь Каролина-Кристель. Однако у камерунского певца также есть сын, рождение которого стало следствием непродолжительного романа артиста с женщиной из Камеруна. Мальчика в итоге воспитала его мать и приёмный отец. Недавно Андре посетил российскую столицу, чтобы пройтись по московским улочкам, которые так любил при жизни Пьер Нарцисс.

Внебрачный сын Пьера Нарцисса Андре. Фото © Сайт MK.Ru

"Для меня это по-настоящему радостное событие, потому что Пьер практически никогда не рассказывал и не показывал своего внебрачного сына. Но он у него есть. Ему 28 лет, зовут Андре, он футболист, и живёт он достаточно хорошо. О молодом человеке знали только самые близкие: бывшая жена Нарцисса Валерия Калачёва и его дочь Каролина. Однажды она увидела, как папа звонит Андре по видеосвязи, ну и, конечно, у неё возникли вопросы. Пьер не стал ничего скрывать. В итоге брат с сестрой подружились, они даже переписывались потом и общались онлайн время от времени", — говорит Дворцов.

Андре очень хотел посетить Москву, но его долго не хотели отпускать родители. В конечном итоге бывшая супруга исполнителя и его экс-директор пригласили сына Нарцисса в столицу. Вместе они устроили тур по московским достопримечательностям, а также сходили на футбольный матч. Молодой человек оказался в восторге от Москвы и даже задумался о переезде, однако семейные обстоятельства пока мешают ему претворить эти планы в жизнь. Он также планирует всерьёз заняться изучением русского языка.