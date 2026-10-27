Дома поговорим: Польская шахматистка хладнокровно отобрала чемпионский титул у любимого мужа

Польский гроссмейстер Бартош Соцко лишился победы на чемпионате Мазовии по быстрым шахматам после поражения от собственной жены Моники в заключительном туре. Для завоевания золотой медали ему было достаточно сыграть вничью, однако супруга оказалась сильнее. В результате Бартош получил серебро, а Моника поднялась на третью ступень пьедестала.

Необычная семейная дуэль состоялась 24 октября в польском городе Соколув-Подляски, где проходил XII Открытый чемпионат Мазовии по быстрым шахматам. В соревнованиях участвовали в том числе пять гроссмейстеров, а борьба за призовые места продолжалась до последнего тура.

Перед решающей партией Бартош находился в выгодном положении. Даже ничья с супругой позволяла ему рассчитывать на чемпионский титул. Но Моника не стала делать мужу подарок и выиграла очную встречу, изменив итоговое распределение наград.

По результатам девяти туров сразу три шахматиста набрали по семь очков. Первое место благодаря дополнительным показателям занял Михал Бартель. Бартош Соцко стал вторым, а Моника замкнула тройку призёров. Таким образом, супруги увезли домой сразу две медали, но ни одной золотой.

Примечательно, что оба спортсмена являются титулованными гроссмейстерами. Моника Соцко неоднократно становилась чемпионкой Польши среди женщин и представляла страну на международных соревнованиях. Её супруг также имеет за плечами победы на национальных первенствах.

Причём семейной паре уже доводилось одновременно завоёвывать золото. В 2013 году Бартош и Моника стали чемпионами Польши в мужском и женском турнирах соответственно. Аналогичного двойного успеха они добивались и в 2008 году.

На этот раз супругам пришлось довольствоваться серебром и бронзой. Главная интрига соревнований заключалась в том, что именно победа Моники над мужем оставила их семью без чемпионского титула.

Ранее Life.ru рассказывал о шахматном скандале на турнире в Гибралтаре. Китайская чемпионка мира Хоу Ифань намеренно проиграла заключительную партию всего за пять ходов, выразив недовольство жеребьёвкой. Шахматистку возмутило то, что на протяжении соревнований ей преимущественно доставались соперницы-женщины. При этом другую участницу турнира, Анну Затонских, жребий свёл с собственным супругом Даниэлем Фридманом. Их семейная партия завершилась ничьей.