11-летняя шахматистка из Англии превзошла 38-летний рекорд Юдит Полгар

Бодхана Сиванандан стала самой юной шахматисткой, выполнившей требования для звания международного мастера в открытой категории. Представительница Англии добилась этого в возрасте 11 лет на Кубке европейских клубов в черногорской Будве. Об этом сообщает The Guardian.

Решающий результат она показала 23 октября: в заключительном, седьмом туре победила шведку Викторию Юханссон и заработала третью необходимую норму. Ранее по ходу турнира Сиванандан преодолела рейтинговый порог в 2400 пунктов.

Англичанка превзошла достижение Юдит Полгар, которая выполнила требования для этого звания в 12 лет в 1988 году. Турнир начался для неё с поражения от россиянки Александры Горячкиной. Затем Сиванандан не проиграла ни одной партии и завершила соревнования с пятью победами, одной ничьей и одним поражением — 5,5 очка из семи.

В сентябре на шахматной Олимпиаде в Самарканде она также выполнила требования для звания женского гроссмейстера. Международный мастер открытой категории — отдельное звание, доступное мужчинам и женщинам.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский шахматист Артём Пингин стал серебряным призёром первенства Азии среди игроков до 20 лет. Соревнования по классическим шахматам проходили в индийском Мумбаи.