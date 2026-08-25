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25 августа, 14:37

18-летний российский шахматист Пингин взял серебро на юниорском чемпионате Азии

Обложка © Max /ФШР

Обложка © Max /ФШР

Российский шахматист Артём Пингин стал серебряным призёром первенства Азии среди игроков до 20 лет. Соревнования по классическим шахматам завершились в индийском Мумбаи, сообщила Федерация шахмат России.

За девять туров 18-летний международный мастер набрал семь очков. От победителя турнира россиянин отстал всего на полбалла. Золотую медаль завоевал представитель Индии Маянк Чакраборти с результатом 7,5 очка. Третье место занял его соотечественник Дакш Гоял, набравший 6,5 очка.

В феврале 2026 года Пингин уже выиграл этап серии «БЛИЦ Гран-при России» в Барнауле. За награды на «Мемориале Кура» тогда боролись 96 шахматистов из 23 регионов.

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Татьяна Миссуми
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