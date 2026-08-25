18-летний российский шахматист Пингин взял серебро на юниорском чемпионате Азии

Российский шахматист Артём Пингин стал серебряным призёром первенства Азии среди игроков до 20 лет. Соревнования по классическим шахматам завершились в индийском Мумбаи, сообщила Федерация шахмат России.

За девять туров 18-летний международный мастер набрал семь очков. От победителя турнира россиянин отстал всего на полбалла. Золотую медаль завоевал представитель Индии Маянк Чакраборти с результатом 7,5 очка. Третье место занял его соотечественник Дакш Гоял, набравший 6,5 очка.

В феврале 2026 года Пингин уже выиграл этап серии «БЛИЦ Гран-при России» в Барнауле. За награды на «Мемориале Кура» тогда боролись 96 шахматистов из 23 регионов.

Ранее российский тяжелоатлет Арсений Курочкин завоевал золото юношеского чемпионата Европы. Он выступал в весовой категории до 75 килограммов.