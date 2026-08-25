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25 августа, 12:57

Россиянин Курочкин выиграл юношеский ЧЕ по тяжёлой атлетике с двумя рекордами

Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин завоевал золото юношеского чемпионата Европы. Он выступал в весовой категории до 75 килограммов.

По итогам двух упражнений спортсмен набрал 297 килограммов. В рывке он справился со штангой весом 132 килограмма, а в толчке поднял 165 килограммов.

Сразу два результата россиянина стали новыми юношескими рекордами Европы. Курочкин обновил достижения в толчке и сумме двоеборья.

Первенство Европы среди атлетов до 15 и 17 лет проходит в Приштине. Соревнования завершатся 27 августа.

Российский дубль в Риеке: Казанцева и Трифонова заняли две верхние ступени пьедестала
Российский дубль в Риеке: Казанцева и Трифонова заняли две верхние ступени пьедестала

Накануне Life.ru рассказывал, что российские спортсмены Кирилл Косимов и Мирослав Киселёв выиграли золото в синхронных прыжках с вышки на юниорском первенстве мира в хорватской Риеке. Косимову 15 лет, Киселёву — 14, они выступают в разных возрастных группах, но в синхронной дисциплине объединились в один дуэт и превзошли своих соперников.

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Юрий Лысенко
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