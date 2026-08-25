Россиянин Курочкин выиграл юношеский ЧЕ по тяжёлой атлетике с двумя рекордами

Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин завоевал золото юношеского чемпионата Европы. Он выступал в весовой категории до 75 килограммов.

По итогам двух упражнений спортсмен набрал 297 килограммов. В рывке он справился со штангой весом 132 килограмма, а в толчке поднял 165 килограммов.

Сразу два результата россиянина стали новыми юношескими рекордами Европы. Курочкин обновил достижения в толчке и сумме двоеборья.

Первенство Европы среди атлетов до 15 и 17 лет проходит в Приштине. Соревнования завершатся 27 августа.

Накануне Life.ru рассказывал, что российские спортсмены Кирилл Косимов и Мирослав Киселёв выиграли золото в синхронных прыжках с вышки на юниорском первенстве мира в хорватской Риеке. Косимову 15 лет, Киселёву — 14, они выступают в разных возрастных группах, но в синхронной дисциплине объединились в один дуэт и превзошли своих соперников.