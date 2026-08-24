Золотой дуэт над Адриатикой: Россияне покорили юниорский чемпионат мира по прыжкам с вышки

Российские спортсмены Кирилл Косимов и Мирослав Киселёв завоевали золотые медали в синхронных прыжках с вышки на первенстве мира среди юниоров. Соревнования проходят в хорватской Риеке.

Спортсмены выступают в разных возрастных группах: Косимову 15 лет, Киселёву — 14. В синхронной дисциплине россияне объединились в один дуэт и опередили соперников в борьбе за первое место.

Для Киселёва это уже второе золото турнира. Днём ранее он победил в индивидуальных прыжках с вышки, набрав 293,05 балла. Серебро тогда досталось китайцу Каню Цзылуну с результатом 284,70 балла, бронза — австралийцу Хэйдену Бринкли, получившему 272,05 балла.

Юниорское первенство мира проходит в Риеке с 21 по 28 августа. Участники соревнуются на метровом и трёхметровом трамплинах, а также на вышке в индивидуальных, синхронных и командных дисциплинах.

Российская сборная ранее уже пополнила медальную копилку турнира. Матвей Помошников завоевал серебро на трёхметровом трамплине, а вместе с Иваном Саутиным стал вторым в синхронных прыжках.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский тяжелоатлет Сергей Новожилов выиграл золото чемпионата Европы среди спортсменов до 15 и 17 лет в Приштине. В весовой категории до 55 кг среди атлетов до 15 лет он стал лучшим в рывке с результатом 94 кг, а в толчке поднял 108 кг, заняв третье место. По сумме двоеборья россиянин набрал 202 кг и опередил Мухаммеда Рустамли из Азербайджана (201 кг) и турка Эмина Акдага (200 кг).