Российский дубль в Риеке: Казанцева и Трифонова заняли две верхние ступени пьедестала
Казанцева и Трифонова взяли золото и серебро юниорского ЧМ по прыжкам в воду
Виктория Казанцева и Надежда Трифонова. Обложка © ТАСС / ЕРА / FRANCO ARLAND, Егор Алеев
Российские прыгуньи в воду Виктория Казанцева и Надежда Трифонова завоевали золото и серебро юниорского чемпионата мира в хорватской Риеке. Спортсменки заняли два первых места в прыжках с трёхметрового трамплина среди девушек 16–18 лет.
Казанцева стала чемпионкой с результатом 233,70 балла. Трифонова набрала 219,00 балла и получила серебряную медаль.
Третье место заняла украинка Ксения Бочек, заработавшая 218,30 балла. Четвёртой стала мексиканка Сури Зои Куэва Лобато с 216 баллами.
Ранее Life.ru рассказывал о ещё одном российском золоте на этом же первенстве мира. Кирилл Косимов и Мирослав Киселёв победили в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Для Киселёва эта награда стала уже второй золотой на турнире — до этого он выиграл индивидуальные соревнования.
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