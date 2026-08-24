Российский дубль в Риеке: Казанцева и Трифонова заняли две верхние ступени пьедестала

Российские прыгуньи в воду Виктория Казанцева и Надежда Трифонова завоевали золото и серебро юниорского чемпионата мира в хорватской Риеке. Спортсменки заняли два первых места в прыжках с трёхметрового трамплина среди девушек 16–18 лет.

Ранее Life.ru рассказывал о ещё одном российском золоте на этом же первенстве мира. Кирилл Косимов и Мирослав Киселёв победили в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Для Киселёва эта награда стала уже второй золотой на турнире — до этого он выиграл индивидуальные соревнования.