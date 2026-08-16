Российские пловцы завоевали золото чемпионата Европы в эстафете

Мужская сборная России по плаванию завершила выступление на чемпионате Европы в Париже триумфальной победой в комбинированной эстафете 4x100 метров. Квартет в составе Климента Колесникова, Ивана Кожакина, Андрея Минакова и Егора Корнева преодолел дистанцию за 3 минуты 28,67 секунды, завоевав золотые медали.

Данный заплыв стал финальным аккордом турнира, проходившего с 31 июля. Несмотря на нейтральный статус, российские спортсмены блестяще выступили на своем первом за три года чемпионате Европы. Итогом соревнований стали 32 медали: 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград.

Также ранее российские пловцы завоевали бронзу чемпионата Европы в смешанной эстафете 4x200 метров вольным стилем. За команду выступили Григорий Вековищев, Иван Гирёв, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина, которые прошли дистанцию за 7 минут 26,35 секунды. Золото досталось сборной Великобритании, серебро — команде Германии.