«Это безобразие»: Карпов резко оценил решение FIDE по российским шахматистам

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов резко раскритиковал решение Генеральной ассамблеи FIDE сохранить отстранение Федерации шахмат России. Гроссмейстер назвал произошедшее «безобразием».

«Я считаю, что это безобразие. Вот и всё», — заявил Карпов «Спорт-Экспрессу».

Карпов также прокомментировал избрание президентом FIDE представителя Казахстана Тимура Турлова. По его словам, убедительная победа на выборах свидетельствует об авторитете нового главы организации, а российская сторона рассчитывает на конструктивный диалог с ним. Турлов победил во втором туре голосования со счётом 110 голосов против 85 и стал самым молодым президентом FIDE в истории.

Генассамблея FIDE на заседании в Самарканде отклонила предложения шахматных федераций Армении, Белоруссии, Кубы и Никарагуа о восстановлении членства ФШР. Российская федерация остаётся временно отстранённой. В июне FIDE установила срок отстранения до трёх лет либо до исполнения требований суда.

Ранее Турлов заявил, что вопрос с отстранением Федерации шахмат России намерен решать в рамках международного права. Новый глава FIDE также пообещал работать над преодолением разногласий внутри мирового шахматного сообщества. При этом уже на следующий день Генассамблея организации большинством голосов сохранила действующие ограничения для ФШР.