Бывший министр спорта России вошёл в руководство мировых шахмат
Павел Колобков избран вице-президентом Международной шахматной федерации
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации (FIDE). На выборах, которые проходят в рамках генеральной ассамблеи организации в Самарканде, российский кандидат получил 78 голосов.
Помимо Колобкова, должности вице-президентов заняли представительница Китая Сюй Юйхуа, набравшая 100 голосов, и американец Майкл Ходарковский, получивший 93 голоса.
Для определения ещё одного вице-президента потребуется второй тур голосования. Всего на четыре места претендовали 14 кандидатов. Павел Колобков ранее занимал пост министра спорта России с 2016 по 2020 год. До перехода на государственную работу он выступал в фехтовании и является олимпийским чемпионом 2000 года.
Генеральная ассамблея FIDE проходит в Самарканде, где участники также обсуждают вопросы развития международной шахматной организации.
Ранее Life.ru писал, что президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов избран новым президентом Международной шахматной федерации (FIDE). Он пообещал работать над преодолением разногласий внутри шахматного мира и рассказал, как будет решать вопрос об отстранении ФШР.
Больше новостей о выборах, парламенте и решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.