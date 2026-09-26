Бывший министр спорта России вошёл в руководство мировых шахмат

Бывший министр спорта России Павел Колобков избран одним из вице-президентов Международной шахматной федерации (FIDE). На выборах, которые проходят в рамках генеральной ассамблеи организации в Самарканде, российский кандидат получил 78 голосов.

Для определения ещё одного вице-президента потребуется второй тур голосования. Всего на четыре места претендовали 14 кандидатов. Павел Колобков ранее занимал пост министра спорта России с 2016 по 2020 год. До перехода на государственную работу он выступал в фехтовании и является олимпийским чемпионом 2000 года.