Аплодисменты в Самарканде: Кандидат в главы FIDE оценил работу Дворковича

Участники Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации аплодисментами отреагировали на выступление кандидата в президенты FIDE Яна-Хенрика Бюттнера, высоко оценившего работу Аркадия Дворковича. Об этом из Самарканда, где 26 сентября проходят выборы нового руководителя организации.

Представитель Германии обратился к делегатам со словами благодарности действующему главе федерации. По мнению Бюттнера, за годы его руководства FIDE заметно укрепила свои позиции.

«Хочу отметит работу, которую проделал Аркадий Дворкович за время своего президентства. Организация стала сильнее. И это заслуживает аплодисментов», — заявил кандидат. После этих слов собравшиеся поддержали его овациями.

За пост президента международной организации борются три претендента. Помимо Бюттнера, в выборах участвуют ещё один представитель Германии Вадим Розенштайн и кандидат от Казахстана Тимур Турлов.

Дворкович руководил FIDE с 2018 года. Нынешняя Генеральная ассамблея должна определить, кто займёт его место во главе мировых шахмат.