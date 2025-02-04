Дворкович ответил Карлсену на призыв покинуть FIDE
Глава FIDE Дворкович заявил, что не видит оснований для своей отставки
Аркадий Дворкович. Фото © VK / FIDE - Международная шахматная федерация
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович выразил недоумение по поводу требования чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена об его отставке. Он считает, что для этого нет никаких оснований.
«Я не знаю, почему он потребовал моей отставки. Он посчитал, видимо, что я не исполнил какое-то своё обещание. Я так не считаю. Я все свои обещания исполнял», — высказался Дворкович в беседе с NEWS.ru.
Он также уточнил, что между ним и Карлсеном не было конфликтов. Он подчеркнул, что одинаково относится ко всем игрокам и требовал от всех без исключения выполнения контрактных обязательств. Также Дворкович пообещал, что игроки не будут подвержены никаким санкциям из-за их участия в альтернативном турнире. Своё обещание он собирается сдержать.
Напомним, шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен публично потребовал отставки Дворковича. Поводом для этого стало отсутствие соглашения между FIDE и организаторами турнира Freestyle Chess о проведении мировых первенств. Спортсмен также считает, что президент FIDE нарушил обещание по поводу игроков и заставил их подписать отказ от участия в турнире.