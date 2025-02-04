Дворкович ответил Карлсену на призыв покинуть FIDE

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович выразил недоумение по поводу требования чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена об его отставке. Он считает, что для этого нет никаких оснований.

«Я не знаю, почему он потребовал моей отставки. Он посчитал, видимо, что я не исполнил какое-то своё обещание. Я так не считаю. Я все свои обещания исполнял», — высказался Дворкович в беседе с NEWS.ru.

Он также уточнил, что между ним и Карлсеном не было конфликтов. Он подчеркнул, что одинаково относится ко всем игрокам и требовал от всех без исключения выполнения контрактных обязательств. Также Дворкович пообещал, что игроки не будут подвержены никаким санкциям из-за их участия в альтернативном турнире. Своё обещание он собирается сдержать.