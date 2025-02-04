Магнус Карлсен потребовал отставки президента FIDE Аркадия Дворковича

Причиной конфликта стало отсутствие соглашения между FIDE и организаторами инновационного турнира Freestyle Chess (среди которых сам Магнус Карлсен) по поводу проведения мировых первенств. Карлсен раскритиковал Дворковича за его действия, указав на личную переписку президента FIDE с отцом шахматиста.

«Просто хочу передать сообщение вам и Магнусу, что бы ни произошло между FIDE и Freestyle с точки зрения признания, игроки НИКАК не пострадают. Они могут принять решение самостоятельно, и FIDE не будет предпринимать никаких негативных действий», — процитировал шахматист в соцсети Х переписку, уточнив, что Дворкович пообещал подать в отставку, если совет FIDE поступит иначе.