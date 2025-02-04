Магнус Карлсен потребовал отставки президента FIDE Аркадия Дворковича
Магнус Карлсен. Обложка © Х / Magnus Carlsen
Шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен публично потребовал отставки президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича.
Причиной конфликта стало отсутствие соглашения между FIDE и организаторами инновационного турнира Freestyle Chess (среди которых сам Магнус Карлсен) по поводу проведения мировых первенств. Карлсен раскритиковал Дворковича за его действия, указав на личную переписку президента FIDE с отцом шахматиста.
«Просто хочу передать сообщение вам и Магнусу, что бы ни произошло между FIDE и Freestyle с точки зрения признания, игроки НИКАК не пострадают. Они могут принять решение самостоятельно, и FIDE не будет предпринимать никаких негативных действий», — процитировал шахматист в соцсети Х переписку, уточнив, что Дворкович пообещал подать в отставку, если совет FIDE поступит иначе.
Однако, по словам спортсмена, президент FIDE нарушил своё обещание и «заставил игроков подписать неприемлемый отказ». Теперь Магнус требует отставки Дворковича.
«Вы уйдёте в отставку?» — задал вопрос 34-летний шахматист.
Ранее норвежский гроссмейстер предлагал исключить российских и белорусских игроков из турниров под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Неясно, чем были мотивированы такие порывы норвежца. Возможно, это связано с «твёрдой политической позицией», а может, с опасением конкуренции с русскими шахматистами. Но добиться этого ему не удалось. А недавно 14-летний шахматист из России Давид Ахмедов одержал победу над Карлсеном в рамках онлайн-турнира «Титульный вторник». В ходе второго раунда этого соревнования россиянин играл белыми фигурами.