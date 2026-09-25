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Регион
Опубликовано 25 сентября, 10:20

Шахматы снова в моде: За два года в России стало почти на 40% больше клубов

Число шахматных клубов в России за два года выросло на 38%

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Количество шахматных клубов в России за два года выросло на 38% — с 360 до 496. Такие данные приводятся в исследовании «Яндекс Карт», аналитики которого сравнили показатели за август 2024-го и август 2026 года.

Одновременно увеличился интерес пользователей к таким площадкам. Рост числа уникальных посетителей, открывавших карточки шахматных клубов, на 44% превысил общую динамику аудитории сервиса. Большинство подобных организаций уже находится за пределами крупнейших городов страны. Из 496 клубов 304 работают не в городах-миллионниках.

Среди крупнейших российских городов лидирует Москва, где насчитывается 101 шахматный клуб. В Санкт-Петербурге их 18, а в Новосибирске и Екатеринбурге — по 11.

В исследовании под шахматным клубом понимаются не только отдельные коммерческие организации. В статистику также входят секции и кружки при школах, домах культуры и других площадках, что в том числе объясняет широкую географию таких объединений.

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Ранее Life.ru писал о победе российского гроссмейстера Алексея Гребнева на чемпионате Азии по быстрым шахматам. На турнире в Гонконге 20-летний спортсмен набрал 8,5 очка из 11 и опередил соперников по дополнительным показателям. В соревновании участвовали 178 шахматистов.

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Наталья Афонина
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