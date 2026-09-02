Собянин сыграл в шахматы с Карякиным на марафоне «Сила России»

Мэр Москвы Сергей Собянин сыграл в шахматы с гроссмейстером, сенатором РФ и вице-чемпионом мира по классическим шахматам Сергеем Карякиным на марафоне «Сила России». Видео дружеской партии градоначальник опубликовал в личном блоге.

Видео © МАХ/Сергей Собянин. Личный блог

«Всероссийский спортивный марафон Единой России. Дружеская партия с Сергеем Карякиным», — подписал он видео.

Перед началом игры градоначальник уверенно заявил, что «очень сильно играет в шахматы». Правда, тут же уточнил: его первый разряд — юношеский. После нескольких быстрых ходов участники пожали руки и с улыбкой согласились на ничью.

Карякин занимается популяризацией интеллектуального спорта не только за доской. В Международный день шахмат он объяснил Life.ru, почему шахматы помогают детям развивать стратегическое мышление. По словам гроссмейстера, привычка обдумывать ход и его последствия помогает бороться с клиповым мышлением и зависимостью от гаджетов.