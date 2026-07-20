Миллионы — только для избранных: Карякин раскрыл реальные доходы шахматистов
Карякин признался, что большинство шахматистов имеют достаточно скромный доход
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Доходы профессиональных шахматистов могут сильно различаться в зависимости от их уровня. В Международный день шахмат вице-чемпион мира Сергей Карякин рассказал в комментарии Life.ru о том, кому интеллектуальный спорт приносит миллионы и на что живут остальные игроки.
Большинство шахматистов живут достаточно скромно в финансовом плане. Многие из них находят себя на поприще тренерства. В какой-то момент ты понимаешь, что не дотягиваешь до элиты, и переходишь на тренерскую работу. <...> Если отвечать на вопрос о деньгах более основательно, то за матч на первенство мира ты получаешь миллионы, в мировой десятке — сотни тысяч, а если не входишь в топ, то зарабатываешь значительно меньше.
На самые высокие гонорары могут рассчитывать участники матча за мировую корону и представители первой десятки рейтинга. При этом шахматная карьера способна продолжаться десятилетиями.
Карякин отметил, что многие участники ветеранского турнира Moscow Open остаются за доской всю сознательную жизнь, однако сам он решил не ограничиваться только соревнованиями и расширил круг занятий.
Ранее лыжник Савелий Коростелёв рассказывал Life.ru, что призовые позволяют ведущим спортсменам довольно рано обрести финансовую самостоятельность. При этом размер дохода зависит от результатов, уровня турниров и стабильности выступлений.
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