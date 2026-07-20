Миллионы — только для избранных: Карякин раскрыл реальные доходы шахматистов

Большинство шахматистов живут достаточно скромно в финансовом плане. Многие из них находят себя на поприще тренерства. В какой-то момент ты понимаешь, что не дотягиваешь до элиты, и переходишь на тренерскую работу. <...> Если отвечать на вопрос о деньгах более основательно, то за матч на первенство мира ты получаешь миллионы, в мировой десятке — сотни тысяч, а если не входишь в топ, то зарабатываешь значительно меньше.