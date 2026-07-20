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Регион
20 июля, 09:06

Путин поздравил российских шахматистов с Международным днём шахмат

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравления отечественным шахматистам по случаю Международного дня шахмат. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российские игроки продолжают активную соревновательную деятельность как внутри страны, так и на международной арене. Несмотря ни на что, они демонстрируют высочайшие результаты.

Международный день шахмат отмечается ежегодно 20 июля. Российская школа традиционно остаётся одной из сильнейших в мире.

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А накануне Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днём металлурга. В телеграмме на сайте Кремля президент подчеркнул вклад специалистов отрасли в развитие регионов, укрепление оборонно-промышленного и энергетического потенциала страны, а также реализацию крупных инфраструктурных проектов. Среди приоритетов он выделил внедрение экологических стандартов, передовых технологий, повышение конкурентоспособности продукции, выход на новые рынки, подготовку кадров и социальные гарантии для тружеников и ветеранов.

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Александр Юнашев
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