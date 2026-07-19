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Регион
19 июля, 15:31

Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днём металлурга, который отмечается 19 июля. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства подчеркнул вклад специалистов отрасли в развитие регионов, наращивание оборонно-промышленного и энергетического потенциала страны, а также реализацию крупных инфраструктурных проектов.

«Поздравляю вас с Днём металлурга», — сказал глава государства.

Президент отметил, что профессия металлурга опирается на вековые традиции, рабочие династии и взаимовыручку. Среди приоритетов он выделил внедрение современных экологических стандартов, передовых технологий, повышение конкурентоспособности продукции и выход на новые рынки, а также подготовку кадров и социальные гарантии для тружеников и ветеранов.

Путин выразил уверенность, что нынешнее поколение металлургов достойно продолжает дело своих предшественников и справится с поставленными задачами.

Путин поздравил рыбаков с праздником и отметил рост потенциала отрасли
Путин поздравил рыбаков с праздником и отметил рост потенциала отрасли

Ранее президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную с триумфом на 56-й Международной олимпиаде по физике в Колумбии, отметив, что школьники достойно выдержали конкуренцию и завоевали высшие награды в честной борьбе. Глава государства также выразил благодарность наставникам, родным и друзьям, которые помогают ребятам достигать таких впечатляющих результатов.

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Анастасия Никонорова
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