Избран новый президент Международной шахматной федерации

Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов избран новым президентом Международной шахматной федерации (FIDE). Выборы прошли 26 сентября на Генеральной ассамблее организации в Самарканде.

Турлов одержал победу во втором туре голосования, получив 110 голосов из 196 возможных. Его соперниками были немецкие предприниматели Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер.

Вместе с Турловым на выборы шёл пятикратный чемпион мира Вишванатан Ананд в качестве кандидата на пост заместителя президента FIDE. Голосование в организации проходит тайно, при этом каждая национальная шахматная федерация имеет один голос.

Перед голосованием Турлов представил программу развития мировых шахмат. Среди её основных пунктов — цифровизация FIDE, расширение поддержки национальных федераций и развитие маркетинга. Кроме того, он предложил создать фонд развития шахмат объёмом $28 млн на четыре года и заявил, что лично гарантирует привлечение этих средств.

«Я хочу, чтобы FIDE стала более цифровой, профессиональной и современной, повысила свой престиж и влияние и смогла найти своё место в цифровом мире», — говорил Турлов перед голосованием.

Турлову 38 лет. Он является основателем и генеральным директором Freedom Holding Corp., с 2023 года возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат, а с 2025-го — Международную федерацию школьных шахмат. Выборы президента FIDE проводятся раз в четыре года.

До нынешних выборов FIDE возглавлял Аркадий Дворкович, занимавший президентский пост с 2018 года. Летом 2026-го он не стал продолжать борьбу за новый срок, после чего обязанности главы организации временно исполнял Ананд.