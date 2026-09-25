Первая доска в 11 лет: Шахматистка-вундеркинд блеснула на олимпиаде в Самарканде

Одиннадцатилетняя британская шахматистка Бодхана Сиванандан стала одним из открытий женского турнира на шахматной Олимпиаде в Самарканде. Выступая на первой доске сборной Англии, юная спортсменка потерпела лишь одно поражение, на её успех обратил внимание The Guardian.

Сиванандан показывает результат значительно выше своего текущего рейтинга. Её турнирный перформанс составляет 2504 пункта Эло при собственном рейтинге 2354.

Особенно британское издание отметило ничью 11-летней шахматистки с 16-летней действующей чемпионкой Европы Анастасией Гнатышин (Украина). The Guardian также обращает внимание, что за последнее время Сиванандан заметно улучшила стратегическую составляющую своей игры.

Британка выступает на первой доске женской сборной Англии и проводит вторую в карьере шахматную Олимпиаду. После восьми туров английская команда занимала 19-е место с 11 командными очками.

Несмотря на возраст, Сиванандан уже установила несколько шахматных рекордов. В июле она в возрасте 11 лет и четырёх месяцев стала самой юной девушкой в истории, выполнившей норму международного мастера. Во время турнира в Ливерпуле британка, в частности, победила французского гроссмейстера Марка-Андриа Маурицци.

В августе Сиванандан стала самой молодой чемпионкой Великобритании среди женщин. В открытом чемпионате страны она набрала 5,5 очка из девяти, после чего выиграла тай-брейк за женский титул.

Шахматная Олимпиада в Самарканде продлится до 27 сентября. В соревнованиях участвуют 400 команд — 208 в открытом турнире и 192 в женском. Турнир проводится в 11 туров.

Ранее Life.ru сообщал, что 11-летняя Бодхана Сиванандан побила мировой рекорд, державшийся 38 лет. В июле британка обыграла действующего чемпиона Франции Марка-Андриа Маурицци, став самой юной шахматисткой, победившей гроссмейстера с рейтингом выше 2600.