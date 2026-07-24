Отобрала ферзя у чемпиона Франции: 11-летняя шахматистка переписала историю

Одиннадцатилетняя британская шахматистка Бодхана Сиванандан установила мировой возрастной рекорд, победив гроссмейстера с рейтингом выше 2600. На турнире Dole Trophy во французском Экс-ан-Провансе она обыграла действующего чемпиона Франции Марк’Андриа Морицци.

На момент партии Сиванандан было 11 лет и четыре месяца, а рейтинг её 19-летнего соперника составлял 2628. Морицци также становился чемпионом мира среди шахматистов до 20 лет в 2023 году.

Французский гроссмейстер владел преимуществом на протяжении первых 27 ходов, но затем допустил тактическую ошибку. Юная британка поймала соперника в комбинацию, после которой тот лишился ферзя и в итоге признал поражение.

Предыдущий рекорд принадлежал легендарной венгерской шахматистке Юдит Полгар. В 1988 году она в возрасте 12 лет и двух месяцев победила гроссмейстера Лайоша Портиша, который ранее претендовал на мировую шахматную корону. Таким образом, достижение продержалось 38 лет.

Сиванандан уже выигрывала у двух гроссмейстеров, однако впервые победила соперника такого уровня. В следующем туре она уступила израильскому международному мастеру Бенни Айзенбергу, а затем сыграла вничью с гроссмейстером Максимом Родштейном, чей пиковый рейтинг достигал 2710.

После шести туров британка набрала три очка и продолжает претендовать на вторую норму женского гроссмейстера. Первую такую норму она выполнила в десять лет, также установив мировой возрастной рекорд. Официальный рейтинг Сиванандан составляет 2303 пункта.

Ранее Life.ru рассказывал об 11-летнем россиянине Романе Шогджиеве, который установил рекорд, выполнив первую норму гроссмейстера. На открытом чемпионате Азии юный шахматист показал результат, приблизивший его к высшему званию ФИДЕ.